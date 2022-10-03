كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على #إيران بسبب “انتهاكاتها لحقوق الإنسان” #مظاهرات_ايران

أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب ما وصفته بـ "انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان"، وخاصة ما اعتبرته "أعمالا مشينة" لشرطة الأخلاق الإيرانية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "كندا تحيي شجاعة الإيرانيين وأعمالهم وستقف بجانبهم في كفاحهم من أجل حقوقهم وكرامتهم".

وتحدثت بصورة خاصة عن "الأعمال المشينة التي ترتكبها ما تُعرف بشرطة الأخلاق".

وكانت واشنطن نددت بما وصفته بالحملة "المقلقة والمروعة" للسلطات الإيرانية ضد المتظاهرين.

وتحدثت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، عن "تقارير تفيد برد السلطات الأمنية على تظاهرات الطلاب الجامعيين السلمية بالعنف وعمليات توقيف واسعة النطاق"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وذلك في إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوعين والتي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها، وبعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتدائها الحجاب بطريقة خاطئة".