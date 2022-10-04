هزة_أرضية تضرب شمال غربي #كولومبيا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، الليلة الماضية، إقليم /أنتيوكيا/ شمال غربي كولومبيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع على بعد 13 كيلومترا من منطقة /موريندو/ الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 30.8 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

وفي عام 1999 تعرضت كولومبيا لزلزال بلغت قوته 6.1 درجة، أسفر عن مقتل 1,185 شخص، وفقدان 700 آخرين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 4 آلاف و750 شخصا وتشريد نحو 250 ألف شخص، وكانت مدينة /أرمينيا/ الأكثر تضررا من الزلزال.