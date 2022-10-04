تحسنٍ القطاع الخاص غير النفطي للشهر الـ25 على التوالي

قالت شركة إس آند بي غلوبال، إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية لشهر سبتمبر 2022، انخفض بنحو 1.1 نقطة إلى مستوى 56.6 نقطة، مقارنةً بـ 57.7 نقطة سجلها خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه على الرغم من تراجع المؤشر وتسجيله معدل توسع أبطأ، إلا أنه أشار إلى تحسنٍ في أحوال القطاع الخاص غير النفطي للشهر الـ25 على التوالي.

وبيّنت أن الإنتاج والطلبات الجديدة -المكونات الرئيسية للمؤشر- ظلت داخل النظاق الإيجابي خلال سبتمبر، وشهدت توسعاً بمعدلات قوية، ومع زيادة متطلبات الإنتاج والطلب ارتفع نشاط الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحفاظ على مستويات المخزون في ظل ارتفاع الطلب الحالي والمتوقع على المبيعات، ونتيجةً لذلك ارتفع مخزون المشتريات.

وذكرت أن الشركات غير النفطية سجلت جولة أخرى من التضخم القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، وكان تضخم تكلفة المشتريات المحرك الرئيسي لارتفاع نفقات التشغيل الإجمالية، وسط تقارير بارتفاع أسعار المواد الخام ذات المصادر العالمية مرة أخرى، كما زادت نفقات التوظيف ولكن بشكل هامشي وبأبطأ معدل منذ شهر يونيو، فيما سجلت شركات الإنشاءات أكبر ارتفاع في التكاليف.

وقالت إن تضخم أسعار الإنتاج استمر نتيجةً لذلك، حيث استجابت الشركات لارتفاع تكاليف التشغيل خلال شهر سبتمبر، ومع ذلك فقد كان معدل الارتفاع متواضعاً، حيث ترغب الشركات في الحفاظ على سياسات التسعير التي تضمن استمرار المنافسة في السوق.

وأضافت أن الشركات احتفظت بدرجة عالية من الثقة في استمرار الإنتاج في الزيادة خلال الأشهر الـ12 القادمة، وقد ارتبط ذلك بتوقعات استمرار قوة المبيعات في ظل زيادة حجم استفسارات الأعمال الجديدة ووجود احتمالية كبيرة للحصول على أعمال جديدة، ومع ذلك كانت مستويات الثقة متدنية قليلاً وهبطت إلى أضعاف مستوياتها منذ مايو.