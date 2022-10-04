مجلس_الأعمال_السعودي_الأمريكي: 50% الحصة السوقية للمملكة من #سوق_السيارات في #دول_الخليج

قال مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، إن الانتعاش في مبيعات المركبات الجديدة، وتنامي قدرات التصنيع المحلية في السعودية، عزز مرتبتها بصفتها أكبر سوق للسيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تقترب من 50% من السوق.

وأوضح المجلس في بيان له، أن المملكة شهدت تسجيل أو بيع 557 ألف مركبة جديدة في 2021، وفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات، مبينا أن مركبات الركاب شكّلت 86% تقريبًا من المركبات المستوردة، في حين شكّلت 14 % المتبقية مركبات تجارية.

وأضاف أن مبيعات وتسجيلات المركبات الجديدة ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي في السعودية، وهي نسبة تتجاوز مثيلاتها لدى بلدان الجوار في المنطقة بالكويت والإمارات العربية المتحدة، كما شهدت المملكة زيادة في مبيعات المركبات المحلية بنسبة 3% أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتوقع المجلس أن تحقق السعودية بيع أو تسجيل 571.52 ألف سيارة خلال العام الجاري، تنقسم الى 489.68 ألف سيارة ركاب و81.84 ألف مركبة تجارية.