بها تابوتين وكانت تستخدم مسكنا.. العثور على مقبرة من العصر البطلمي بمصر

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة من العصر البطلمي، في محافظة سوهاج، خلال برنامج تدريب.

وقالت وزارة السياحة، في بيان، إن برنامجا تدريبيا للتدريب على أعمال الحفائر قاد إلى الكشف عن مقبرة من العصر البطلمي بمنطقة إخميم بمحافظة سوهاج.

وأوضحت أن 16 مفتش آثار وأخصائي ترميم من مختلف القطاعات التابعة للمجلس الأعلى للآثار شاركوا في البرنامج التدريبي، وذلك كجزء من خطة لتدريب أكبر عدد ممكن من الأثاريين والمرممين وتنمية قدراتهم العملية والعلمية.

والمقبرة المكتشفة منحوتة في التل الأثري ويتم الوصول إليها عن طريق سلم هابط يتقدمه فناء ربما كان مشيدا من الطوب اللبن، وذلك لوجود بقايا جدار طوب لبن أعلى السلم على يمين الداخل إلى المقبرة.

وتتكون المقبرة من غرفتين، الأولى تبلغ مساحتها 2.70 متر بارتفاع 1.70 متر ، وقد تم فقد جزء من سقفها وعلى جدرانها يوجد طبقة ملاط من الطين خالية من الرسومات والنقوش والكتابات، وبها تابوتين وتيجان، ويرجح أنها كانت تستخدم كسكن في فترة العصر القبطي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة أعمال تنظيف وترميم للسقف لدراسة تلك المناظر والكتابات لمعرفة صاحب هذه المقبرة والذي ربما كان من كبار الموظفين في العصر البطلمي وهو ما يشير إليه موقع المقبرة الهام وكذلك وجود تاج الجنوب وتاج الشمال وبقايا المناظر والكتابات الهيروغليفية الموجوده بالمقبرة وبقايا الفخار والحيوانات المحنطة.