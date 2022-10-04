رصد 3078 مخالفة مباني في جدة خلال سبتمبر

رصدت أمانة محافظة جدة 3078 مخالفة في عدد من الأحياء، خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 2022م، ضمن جهودها الرقابية في متابعة مخالفات المباني، للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 2.613 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً, مبينة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.