رئيس باعة #الأغنام: هناك أسواق بها أغنام مسروقة بالرياض وهذا سر غلاء الأسعار .. #عاجل

قال ثامر الحصان رئيس باعة الأغنام بسوق العزيزية بالرياض إن بيع الأغنام بالميزان أفضل للبائع والمشتري

وأضاف الحصان في برنامج يا هلا أن أساليب الغش في بيع "الأغنام" موجودة بالسوق لكنها قليلة.

وعن مشكلات سوق الغنام قال إن تنظيم الأسواق العشوائية والقضاء عليها مطلب وخاصة في أطراف الرياض وهي مخالفة من ناحية العمالة والمواقع وغير مخصصة غير مرخصة وتضم أغنام مسروقة والدلال في السوق النظامي له مرجع لوجود الفاتورة.

وشرح كيف يمكن لصاحب الأغنام المسروقة استعادتها إذا عثر عليها بعدما تم بيعها موضحا أن الطريقة السليمة هي الرجوع للدلال الذي اشترى بواسطته الغنم وإذا اشترى بدون الدلال يتحمل ذلك.

وعن أسعار الغنم قال إن النعيمي يبدأ من 900 ريال إلى 1700 ثم السواكني من 450 إلى 1300 والروماني والجورجي والرفيدي وهي أقل في السعر.

وأوضح أن الأسعار الغالية بسبب غلاء الأعلاف التي تشهد أزمة في السوق وأن المربين يشكون من ارتفاع أسعارها وقال إنه لا يوجد حالات اتفاق بين التجار على رفع الأسعار .. و"النجدي" سجل أعلى سعر بين الأغنام .