لأول مرة في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 31 تريليون دولار

كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن حجم الدين العام الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي متجاوزا 31 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.

واعتبارا من 3 أكتوبر، بلغ دين الولايات المتحدة 31 تريليون دولار و123 مليارا و887 مليونا و781 ألفا و401 دولارا و34 سنتا.، معظم الديون مملوكة للأفراد، ولديهم أكثر من 24 تريليون دولار، والديون الأمريكية للحكومات الأجنبية تصل إلى ما يقرب من سبع تريليونات دولار.

وتهتم وسائل الإعلام بحقيقة أنه في مواجهة ارتفاع الأسعار، أصبحت خدمة الديون مهمة مكلفة بشكل متزايد.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون زيادة حد الدين الوطني بمقدار 2.5 تريليون دولار، ليصل إلى 31.4 تريليون دولار.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إلى أن هذا القرار لا يخرج عن المألوف. ووفقا لها، تم القيام بذلك أكثر من 80 مرة في تاريخ الولايات المتحدة.