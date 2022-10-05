“#الأمن_العام”: ضبط 4 مقيمات يمارسن #التسول في #عسير  (#فيديو) #عاجل

أعلن الأمن العام رصد وضبط 4 مقيمات، من الجنسيتين السورية واليمنية يمارسن التسول في منطقة عسير.

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على تويتر، انه قد تم ضبط مقيمة سورية برفقة طفلة قامت بالتسول بشكل مباشرة أمام المحلات التجارية، كما تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية قامت أيضًا بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وأشار إلى رصد وضبط مقيمة سورية قامت بالتسول بشكل مباشر، وأخرى من نفس الجنسية تم ضبطها تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

ولفت الأمن العام إلى الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وعلى الرقم 999 في بقية مناطق المملكة.