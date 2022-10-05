سخرية على منصات التواصل من رئيسة وزراء #بريطانيا الجديدة.. والسبب “#حذاء”

أثارت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة الجدل، بسبب اختيارها ارتداء حذاء رياضيا خلال مقابلة تلفزيونية مهمة تحدثت فيها عن المرحلة المقبلة.

وتحدثت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، مع محطة سكاي نيوز، في مقابلة تلفزيونية، وظهرت بحذاء رياضي "مريح".

وجلست تراس أمام الصحفية بيث ريغبي "مسترخية"، ببنطال أسود وحذاء رياضي أبيض، بينما تلقت أسئلة صعبة حول المرحلة القادمة في بريطانيا،ولاقى اختيار تراس انتقادات وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: "كيف تستطيعين أن تكونين مسترخية بحذاء رياضي وسط عاصفة الأزمات التي نمر بها؟".

وكتب آخر: "أعتقد أن ليز تراس هي أول رئيس وزراء بريطاني يظهر في مقابلة مرتديا حذاء رياضيا".

وكانت تراس قد انتصرت في انتخابات حزب المحافظين، ليتم تعيينها رئيسة وزراء البلاد مطلع الشهر الماضي، خلفا لبوريس جونسون.