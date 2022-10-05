“#الجيش_الإيراني ينقلب على #خامنئي”.. خامس عسكري برتبة #ضابط ينضم للمتظاهرين #عاجل

أفادت مصادر إيرانية محلية بانضمام ضابط إيراني من القوات البرية، هو الخامس منذ اندلاع التظاهرات، لدعم الاحتجاجات في البلاد، ضد نظام المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي.

وتجدّدت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية في مدينة سقز؛ مسقط رأس الفتاة الكردية مهنسا أميني؛ التي قُتلت في ظروفٍ غامضة خلال اعتقالها من "شرطة الأخلاق" الإيرانية قبل أسابيع- وفقاً لـ"العربية"-.

كما أطلقت قوات الأمن النار بشكلٍ مباشرٍ على المحتجين في سنندج عاصمة كردستان إيران.

أتى ذلك فيما أفادت منظمة حقوقية إيرانية، الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 154.