وزير الطاقة يوبخ مراسل "رويترز": لن أتحدث إليكم حتى تحترموا مصدر المعلومات الرسمي #عاجل

رفض وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، الإجابة على أسئلة مراسل وكالة "رويترز".

وقال خلال مؤتمر صحفي بختام اجتماع أوبك بلس: "اخترتم أن تستمعوا لمصدر سعودي مجهول كما أسميتموه ولم تستمعوا إلي.. أطلب منك أن لا توجه أي سؤال لي، لا أريد التحدث مع رويترز إلى أن تحترموا مصدر المعلومات الرسمي".

وزير الطاقة ومراسل رويترز

وأضاف "لقد فشلتم بنقل الخبر الصحيح، وفشلتم مرتين، وستفشلون مجددًا بسبب مصادركم، لن أتحدث إلى رويترز حتى تحترموا المصدر الرئيسي".

وأكمل: "رويترز لم تقم بعمل جيد، تكلمتم عن روسيا والسعودية وأنها تتآمران حول سعر البرميل 100 دولار وهذا غير صحيح".