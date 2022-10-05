الكويت.. إعلان أسماء وزراء الحكومة الجديدة

استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، عصر اليوم بدار يمامة، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي؛ حيث رفع الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد بارك هذا الاختيار وزوده بتوجيهاته متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح متطلعا إلى المزيد من التعاون بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه الخير للوطن وللمواطنين الكرام والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم ولوطننا العزيز دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وأعلن مركز التواصل الحكومي صدور مرسوم بتشكيل الحكومة على الشكل التالي:

سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

د. محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية

د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عبدالرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب

عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

د. أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة

حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط

د. خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني

الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع

عمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة

مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة

د. مثنی طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة

د. محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة