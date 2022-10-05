بايدن: إعادة إعمار #فلوريدا بعد #إعصار_إيان سيستغرق سنوات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إعادة إعمار ولاية فلوريدا بعد الإعصار "إيان" سيستغرق سنوات

وتوجه الرئيس جو بايدن الأربعاء إلى فلوريدا لتفقد أضرار الإعصار إيان الدامي والمدمر، في زيارة تحمل دلالات سياسية ويعرض من خلالها جبهة موحدة رغم خلافات حادة مع منتقده الجمهوري والمنافس المحتمل في انتخابات 2024 ، الحاكم رون ديسانتيس.

ولقي 76 شخصا على الأقل حتفهم بحسب السلطات، وأكثر من مئة بحسب شبكات التلفزيون نقلا عن مسؤولين محليين، في واحدة من أعنف العواصف التي تضرب الولايات المتحدة.

وسوى الإعصار من الفئة الرابعة أحياء بكاملها بالأرض على الساحل الغربي للولاية، وحرم ملايين الأشخاص من الكهرباء، فيما لا يزال مئات الالاف بانتظار عودة التيار الكهربائي الثلاثاء، قبل أن يواصل طريقه إلى كارولاينا الشمالية.

وبالنسبة لبايدن، الذي زار الإثنين بورتوريكو لمعاينة أضرار إعصار آخر، فإن الزيارة إلى فلوريدا تحمل أبعادا سياسية لا مفر منها إذ تأخذه إلى معقل ديسانتيس وسلفه في البيت الأبيض دونالد ترامب.

وقد ينتهي المطاف بالرئيس الديموقراطي الذي يقول إنه يريد الترشح لولاية ثانية رغم كونه أكبر الرؤساء سنا مع بلوغه 79 عاما، في معركة أمام ترامب في غضون سنتين أو أمام ديسانتيس الذي لم يعلن نيته الترشح، لكن مكانته تزداد في أوساط اليمين.