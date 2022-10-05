مظاهرات_إيران: احتجاج تلميذات على مسؤول في قوات الباسيج

يظهر مقطع فيديو، انتشر على الانترنت، تلميذات في مدرسة يقاطعن كلمة لمسؤول إيراني في قوات الباسيج، شبه العسكرية، بعدما وصلت الاحتجاجات المناوئة للحكومة إلى المدارس.

وتظهر التلميذات وهن يلوحن بخمرهن ويهتفن بشعار "الباسيج، ارحل"، في وجه الرجل الذي كان سيلقي عليهن كلمة.

ولم تتحقق بي بي سي من صحة التقارير التي تفيد بأن الصور سجلت الثلاثاء في شيراز.

وساعدت قوات الباسيج الأجهزة الأمنية في قمع الاحتجاجات، التي اندلعت عقب وفاة شابة، في مركز للشرطة.

وتظهر صور فيديو أخرى، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يصرخ: "الموت للدكتاتور"، بينما كانت مجموعة من الفتيات تسير في الشارع، في مدينة سنانداج، شمال غربي البلاد، وامرأة مسنة تصفق لفتيات بلا حجاب يرددن "الحرية، الحرية، الحرية"، في الشارع.

وفي مقطع مصور رابع يظهر أستاذ يهدد بطرد تلميذات، إذا رفضن تغطية رؤوسهن، في اعتصام في ساحة المدرسة.

أما المقطع الخامس، الذي يعتقد أنه صور في مدينة خراج، فيظهر فتيات يصرخن هاربات من رجل، يعتقد أنه من أجهزة الأمن بلباس مدني، يقود دراجة نارية على الرصيف.