انفجار هالاند مستمر.. المان سيتي يهزم كوبنهاجن بخماسية

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا كاسحًا على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 5/0، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف مان سيتي إيرلنج هالاند في الدقيقتين 7 و33، ودافيت خوشولافا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39 وأضاف رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 55 ثم سجل الخامس جوليان ألفاريز في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة بـ9 نقاط يليه بوروسيا دورتموند الوصيف برصيد 6 نقاط ثم إشبيلية وكوبنهاجن لكلٍ منهما نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جواو كانسيلو، دياز، لابورت، سيرجيو جوميز

الوسط: إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، جاك جريليش

الهجوم: رياض محرز، إرلينج هالاند، ألفاريز