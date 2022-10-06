« #هدف» يوضح سبب تأخر صرف #فواتير_دعم_التوظيف عن موعدها #عاجل

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الخميس، عن تأخر صرف فواتير دعم التوظيف عن موعدها؛ نظرًا لوجود بعض التحديثات.

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة عملاء «هدف» على «تويتر»، على استفسار أحد المواطنين، جاء فيه: «الشهر هذا لم يتم نزول الدعم التابع للتوظيف علمًا أنه استفدنا منه شهرين سابقين».

التقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل

من ناحية أخرى، حدد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، 5 خطوات للتقديم على برنامج إعانة البحث عن عمل.

وقال صندوق هدف في إنفوجراف توضيحي، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن الخطوات هي:

- الدخول لصفحة البرنامج والضغط على تقدم هنا.

- إدخال بيانات التعليم الحساب البنكي - الدخل - والعنوان.

- استعراض الفروع/المراكز بحسب العنوان المسجل في طاقات أو استعراض الفروع بحسب العنوان الوطني المسجل.

- استعراض اتفاقية برنامج إعانة البحث عن عمل.

- إرسال طلب التقديم إلى الفرع وسيتم تحديد موعد للالتحاق وتوقيع الاتفاقية.