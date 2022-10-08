سيجنال يتفوق على #تويتر بخاصية جديدة ويعلن التحدي

أعلن تطبيق "سيجنال" اختبار إصدار تجريبي من ميزة "Stories"، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص مع أصدقائهم، التي تختفي تلقائيا بعد 24 ساعة من نشرها، كما هو الحال في تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سناب شات" وغيرهم.

لكن كما هو الحال مع كل ما يخص تطبيق المراسلة "سيغنال"، والذي يركز على الخصوصية في المقام الأول، ستتيح "ستوريز" إمكانية التشفير من طرف إلى طرف، بمعنى أنه يمكن للمستخدم اختيار الأشخاص الذين يشارك القصص معهم، كما يتيح إمكانية تخصيص "ستوريز" للمجموعات وقوائم الأصدقاء، حيث يمكن لأي شخص في المجموعة التفاعل مع القصة والرد عليه ومشاركتها، وبالطبع يتيح إمكانية مشاركتها مع جميع اتصالات المستخدم.

وعن الدافع وراء سعي "سيغنال" لإضافة ميزة "ستوريز"، يقول رئيس شعبة "الإعلام الرقمي" في بورصة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أحمد صبري، إنه "بات جزء أساسي من متطلبات الأجيال الجديدة، والتي أصبحت المواد المرئية أكثر ما يجذبهم، وبخاصة مقاطع الفيديو القصيرة، والتي حقق تطبيق "تيك توك" نجاحا ساحقا بها، وهي ما توفره ميزة "ستوريز" لهم".