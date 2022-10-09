خلال 9 أشهر.. 33 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب في #السوق_السعودي

ارتفع صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 94% ليصل إلى نحو 32.98 مليار ريال، مقارنة بصافي مشتريات قدره 17 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات الصادرة عن "تداول"، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 245.22 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي مبيعاتهم 212.23 مليار ريال.

وتتضمن تداولات الأجانب في السوق السعودي كلا من اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين، والمحافظ المدارة والشركاء الاستراتيجيين.

وسجل شهر مارس أعلى قيمة لصافي مشتريات الأجانب في السوق السعودي بـ 14.87 مليار ريال.

وفي المقابل بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين بكامل فئاتهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 نحو 6.45 مليار ريال مقارنة بمبيعات بلغت 24.07 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبلغت مشتريات السعوديين خلال هذه الفترة 986.59 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 993.04 مليار ريال.

وتتضمن تداولات المستثمرين السعوديين الأفراد في السوق السعودي كلا من المستثمر الفرد العادي وكبار المستثمرين الأفراد، والمستثمرين الأفراد المتخصصين، والمحافظ المدارة.

وشهد شهر يناير أعلى مستوى لصافي مبيعات الأفراد بقيمة 7.26 مليار ريال.