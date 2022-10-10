تحلية_المياه: نزع ملكية العقارات ضمن مشروع #مسار_الخط_الهوائي بـ #الجبيل

بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع مسار الخط الهوائي (380 ك ف) لمحطة التحويل الكهربائية بمحطة المليون بالجبيل في المنطقة الشرقية.

وقالت "المؤسسة" إنه على ملاك العقارات مراجعتها بالرياض وإحضار الوثائق الآتية وهي: خطاب طلب النزع والتعويض مدوّن عليه وسائل الاتصال, ونسخة من الهوية الوطنية لمالك العقار, ونسخة من الصك الإلكتروني للعقار, ومخطط العقار معد من قبل مكتب هندسي معتمد من أمانة المنطقة ويكون مخطط العقار معتمداً من بلدية المنطقة, ونسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول، ونسخة من الهوية الوطنية للوكيل (إن وجد), ونسخة من صك حصر الورثة، ونسخة من الهوية الوطنية لوكيل الورثة (إن وجد).

وأضافت أنه يمكن الاستفسار والتواصل من خلال الاتصال عبر الرقم (0114631111) أو من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.