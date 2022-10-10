هيئة تطوير #محمية_الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_الملكية تفعّل #السياحة_الفلكية

لاستحداث وجهات جديدة ومميزة ترفيهية وتعليمية، ولأول مرة ، أقامت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية فعالية السياحة الفلكية في الطبيق، لمشاهدة الحدث الفلكي (التقارب بين القمر والمشتري)، بالشراكة مع جامعة تبوك.

وتهدف الهيئة رصد الأحداث الفلكية والاستمتاع بمراقبة النجوم والمجرات المهتمين في ظل ما تمتلكه المحمية من مواقع مميزة، ولإقامة العديد من الفعاليات الفلكية، في جو صاف بديع ضمن سياحة فلكية تلامس الروح تحت سماء المحمية والسياحة الفلكية هي مراقبة السماء ليلا وتعقب أجرامها، ومراقبة نجومها وكواكبها بواسطة التلسكوبات وأجهزة الرصد الأخرى، بعيدا عن التلوث الضوئي وأضواء المدن.

واشتملت الفعالية على عدة أنشطة متنوعة من بينها تصوير فلكي عبر المناظير الفلكية لاقتران القمر والمشتري ومشاهدة النجوم وشرح لمعلومات فلكية من قبل منسوبي الجامعة، ولاقت الفعالية اهتماما من هواة الفلك.

ويُذكر أن محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، محمية طبيعية تقع في شمال السعودية، وهي الأكبر في الشرق الأوسط من المحميات الملكية الست من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها 130,700 كم، ورابع أكبر محمية برية في العالم، ويقع ضمن حدودها 3 مناطق طبيعية، وهي الخنفة والطبيق وحرة الحرة.