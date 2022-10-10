“#التعليم” تعتمد ضوابط الترقية للمعلمين والمعلمات

الوئام - عبدالله العازمي:-

اعتمدت وزارة التعليم اليوم ضوابط الترقية الخاصة بنقاط التطوير المهني في لائحة الوظائف التعليمية لمن يشغل رتبة معلم أو معلمة ممارس أو معلم متقدم وفق الشروط الآتية :

أن يكون التطوير المهني في المجال التعليمي التربوي و متوافقاً مع طبيعة العمل أو التخصص ، وأن يرتبط التطوير المهني بالمعايير والمسارات المهنية للمعلمين .

أن تكون أوعية وأنشطة التطوير المهني معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.، أن لا يكون التطوير المهني منتهيا بمؤهل علمي .

أن لا يكون تنفيذ التطوير المهني من مهام عمل شاغل الوظيفة التعليمية نظاماً، و أن تحتسب نقاط التطوير المهني لطالب الترقية وفق معادلة الاحتساب (النقطة = ساعة تطوير مهني). أن يحصل طالب الترقية على التطوير المهني خلال مدة بقائه في الرتبة على أن تحتسب لمرة واحدة فقط.

أن تحتسب نقاط التطوير المهني لطالب الترقية تراكمياً سواء كان منفذا أو مستفيدا.، أن يحقق طالب الترقية سنوياً مالا يقل عن (٢٥) نقطة وذلك خلال مدة جواز الترقية نظاماً، أن يحقق طالب الترقية الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني خلال مدة بقائه في الرتبة وفق الآتي:

المعلم و المعلم الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية يحقق (۲۰۰) نقطة ، منها (٥٠) نقطة على الأقل في التخصص، الذي يمارسه، على أن يكون منها على الأقل (50) نقطة تدريباً مباشراً منفذاً أو مستفيداً.

المعلم الممارس الحاصل على شهادة الماجستير يحقق (175) نقطة ، منها (50) نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، على أن يكون منها على الأقل (40) نقطة تدريباً مباشراً منفذاً أو مستفيداً.

المعلم الممارس الحاصل على شهادة الدكـــتوراه يحقق (150) نقطة، منها (50) نقطة على الأقل في التخصصالذي يمارسه، على أن يكون منها على الأقل (30) نقطة تدريباً مباشراً منفذاً أو مستفيداً.

المعلم المتقدم الحاصل على الشهادة الجامعية يحقق (175) نقطة، منها (٥٠) نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، على أن يكون منها على الأقل : (٢٥) نقطة منفذاً لأنشطة التطوير المهني ، و (٤٠) نقطة تدريباً مباشراً سواء كان منفذاً أو مستفيداً.

المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الماجستير يحقق (150) نقطة ، منها (50) نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، على أن يكون منها على الأقل: (٢٥) نقطة منفذاً لأنشطة التطوير المهني ، و (30) نقطة تدريباً مباشراً سواء كان منفذاً أو مستفيداً.

المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الدكـــتوراه يحقق (١٢٥) نقطة ، منها (50) نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه ،على أن يكون منها : (٢٥) نقطة منفذاً لأنشطة التطوير المهني ، و (۲۰) نقطة تدريباً مباشراً سواء كان منفذاً أو مستفيداً.

وحددت الوزارة المدى الزمني للترقي في لائحة الوظائف التعليمية من معلم إلى معلم ممارس 6 سنوات، و معلم ممارس إلى معلم متقدم للبكالوريوس 6 سنوات وللماجستير 5 وللدكتوراه 4 بينما من معلم متقدم لمعلم خبير للبكالوريوس 5 سنوات و الماجستير 4 سنوات و الدكتوراه 3 سنوات

كما حددت الوزارة أوعية وأنشطة التطوير المهني وهي التدريب المباشر و عن بعد ، ورش العمل ، القراءة الموجهة ، التعلم التشاركي ، الملتقيات ، الانتاج المعرفي .