الشاب عبدالله ماجد يتمكن من صناعة #سيارة_كهربائية في منزله..  ويكشف أبرز التحديات التي واجهته 

تمكن شاب سعودي يبلغ من العمر 17 عاماً من صنع سيارة كهربائية داخل منزله الخاص.

وفي لقاء مع برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، روى عبدالله ماجد تفاصيل الاختراع، مشيرًا إلى أنه بدأ فيه قبل سنتين بعد تحد مع جدته التي اعتبرت ظهور هذه السيارة للنور أمراً مستحيلا.

وأضاف أن أصعب تحد واجهه كان "انعدام الخبرة"، لأنه لم يكن يعرف من أين يشتري الحديد أو استعماله.

وتابع: "بالوقت تمكنت من كل المهارات لأصنع سيارة فيها محركين و6 بطاريات، تستطيع التحرك لمدة 50 كيلو مترا أي ساعة وهي نموذج أولي".

وأكد حاجته إلى تمويل ومساعدة لإخراج مشروعه للنور، موضحًا أن جيرانه معجبين باختراعه.

وقال إنه يعمل على صنع سيارة جديدة، مشيرًا إلى أن المستقبل للسيارات الكهربائية لأن أعطالها قليلة وتكلفة صنعها أقل.