توقف مفاجىء لمصفاة #ميناء_الأحمدي في #الكويت #عاجل

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، الإثنين، عن تعرض عدد من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي لانخفاض في طاقتها التكريرية.

وحسب البيان الرسمي الذي نشرته الشركة الكويتية في حسابها على "تويتر"، تعرضت أيضًا بعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة لانخفاض بالطاقة التكريرية، مما أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل الساعة 8 مساء اليوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر.

وأرجعت شركة البترول الوطنية الكويتية، سبب ذلك إلى انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة.

وأشارت الشركة إلى أنها تتواصل مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياة التبريد لكي تتمكن من إعادة تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.

وأكدت أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.