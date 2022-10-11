عقوبات وغرامات مشددة.. ضبط 12 مخالفة لـ #أنظمة_البناء في #مكة

وكانت الأمانة قد أطلقت مؤخرًا حملة توعوية عن مخالفات البناء، بالتزامن مع الحملة التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وذلك ضمن جهودها المستمرة لإزالة عناصر التشوُّه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة في كافة ارجاء العاصمة المقدسة والحد من المخالفات، والمحافظة على تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل النطاق الإشرافي للأمانة، انطلاقًا من دورها المتواصل في توعية المقاولين ومنفذي المشاريع بأهمية التقيد بالأنظمة أثناء تنفيذ المشاريع المختلفة والبروتوكولات المرتبطة بها، مؤكدةً على ضرورة التعاون معها لتحقيق أهداف الحملة، من خلال التقيد بالأنظمة والإبلاغ عن المخالفات بواسطة تطبيقات الأمانة الخاصة أو رقم البلاغات الموحد 940، ويمكن الاطلاع على المخالفات المستهدفة في هذه الحملة من خلال موقع بلدي.