أسعار_النفط ترتفع إلى 94.3 دولار وسط مخاوف العرض

ارتفعت أسعار النفط ، وسط مخاوف العرض، لتعوض العقود الآجلة بعض خسائرها .

وكانت أسعار النفط هبطت 2 % في الجلسة السابقة، ومع ذلك ألقى صعود الدولار بظلاله على معنويات السوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين، أو 0.02 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 93.33 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.24 في المائة إلى 89.14 دولار للبرميل. وكانت قد وصلت إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 88.27 دولار للبرميل.