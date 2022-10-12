إحباط تهريب 4 أطنان “#قات” و “#حشيش”.. و206,340 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي #عاجل

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، محاولات تهريب (3) أطنان و(309) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، و(772) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(206,340) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها.

وقال المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية: إن وعددهم (80) متهمًا، منهم (15) مواطنًا، ومقيم من الجنسية اليمنية، و(64) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (44) من الجنسية اليمنية، و(13) من الجنسية الإثيوبية، و(7) من الجنسية الإريترية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.