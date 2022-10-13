محمد_شياع_السوداني.. من هو رئيس وزراء #العراق الجديد؟

عقب انتخابه رئيساً، كلّف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.

وأعرب السوداني عن أمله بتشكيل حكومة "بأقرب وقت"، في حديث لصحفيين الخميس.

فيما هنّأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السوداني "بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، داعياً "كل القوى السياسية إلى التعاون والتكامل" و"متمنياً له التوفيق في مهمّة تشكيل الحكومة من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الكريم".

من هو محمد شياع السوداني؟

سياسي عراقي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق (2014 - إلى 2017) ووزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني.

كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان العراقي في الحكومة السابقة للفترة من 2010 إلى 2014.

تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى2010. استقال من ائتلاف دولة القانون (حزب الدعوة)، في 2019 ورشح من قبل الإطار التنسيقي في عام 2022 لرئاسة الوزراء.