مندوب #المملكة في الأمم المتحدة: ميليشيا الحوثي عرقلت الهدنة وتواصل الحصار على مدن #اليمن

قال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز بن محمد الواصل، إن ميليشيا الحوثي عرقلت الهدنة وتواصل الحصار على مدن اليمن.

ودعا في كلمة له المجتمع الدولي لإعادة النظر بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

كان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية قد أعلن مساء أمس، أن وفدين من التحالف وجماعة الحوثي تبادلا زيارة الأسرى لدى الطرفين "ضمن جهود تمديد الهدنة".

وفشلت الأطراف المعنية في تمديد هدنة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، بدأت في 2 أبريل الماضي وانتهت في 2 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي، عبر بيان، إنه "تم الأربعاء تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين كمبادرة حسن نوايا، ضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن".