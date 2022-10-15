أسباب اختيار السعودي ممدوح العنزي ضمن قائمة “أفضل العلماء في العالم”

كشف الدكتور ممدوح العنزي، أستاذ هندسة البرمجيات وعميد التطوير وضمان الجودة جامعة الأمير سلطان، والذي اختر ضمن قائمة 2% لأفضل العلماء في العالم عن دوره في تطوير تطبيق سكايب.

وقال خلال لقائه في برنامج "يا هلا" عبر "روتانا خليجية"، إن سبب الاختيار هو قرب الجامعة من شركة مايكروسوفت التي تدعم الجامعة في البرمجيات والناحية البحثية فكانت تستخدم الجامعة في حل المشاكل.

وأوضح د. العنزي مساهمته في تطوير تطبيق سكايب، قائلا: "مشاريع التخرج كنا نعمل على برنامج سكايب في تحسين جودة الصورة وزيادة المشاركة بين أكثر من جهة وأكثر من فريق عمل".

وواصل: "كان يوجد أكثر من شركة مع مايكروسوفت مثل شركة وول مارت التي تواجه تحدي الفواتير مثل فواتير المياه والكهرباء التي تتراكم أمام مدير الفروع وتعاونا مع شركة NEC لتطوير تطبيق إلكتروني على الموبايل لجمع كل البيانات إلى نافذة واحدة وكان ذلك في بداية تطبيقات الموبايل”.

أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية اسم الدكتور ممدوح مفلح العنزي ضمن قائمة الجامعة لأفضل 2% من العلماء حول العالم.