التدريب التقني بالرياض يفتتح أعمال قبول الفصل الثاني للعام التدريبي 1443-1444هـ

وتُستكمل أعمال القبول لبرنامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الموافق 23 أكتوبر ولمدة خمسة أيام، حيث يغلق في يوم الخميس الثاني من ربيع الآخر الموافق 27 أكتوبر.