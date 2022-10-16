الصناعة: #المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، إن المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي.

تنمية قطاع التعدين

وأكد خلال كلمته منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي في مدينة جدة، على عزم المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا تنمية قطاع التعدين في البلدين، والتركيز على رفع جودة الحياة وتحسينها من خلال المشاريع التنموية، وإنتاج المعادن والفلزات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.

كما أكد على أهمية إنشاء مراكز تكرير ومعالجة للمعادن الخضراء، وتوفير إمدادات رخيصة وموثوقة للطاقة المتجددة باستخدام الهيدروجين، لافتا أن المملكة ستستفيد من رؤوس أموالها وموقعها الجغرافي الإستراتيجي في تحقيق تلك المستهدفات، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالتحديات والفرص التي يمثلها هذا العصر الجديد للمعادن، من خلال فتح قنوات جادة ونوعيّة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.

المملكة مستهلكًا رئيسًا للصلب والألمنيوم والنحاس والمعادن الأخرى

وأشار إلى أن المملكة تستهدف إنشاء منظومة أعمال تعدينية على مستوى عالمي، بالتعاون مع جنوب أفريقيا التي تعد وجهة مناسبة للشراكة في تحقيق تلك المستهدفات.

وأضاف أن المملكة أصبحت اليوم مستهلكًا رئيسًا للصلب والألمنيوم والنحاس والمعادن الأخرى، لتحقيق أهداف التصنيع ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 1 تريليون دولار.

وأكد أن المملكة رسمت أهدافًا عملية لتطوير مشاريع "الحديد الأخضر" والمشاريع المعدنية الخضراء، التي تتكامل مع محطات الهيدروجين التي تبنيها المملكة بقيادة شركات مثل شركة أكوا باور السعودية إحدى أكبر الشركات في العالم وأكثر اهتمامًا ومسؤولية تجاه البيئة.