المساحة_الجيولوجية: تسجيل #هزة_أرضية في #تبوك بقوة 3.38 درجة #عاجل

أعلنت المساحة الجيولوجية، اليوم، تسجيل هزة أرضية في تبوك بقوة 3.38 درجة.

وأوضـح المتحدث الرسمي لهيئـة المساحة الجيولوجية السعودية طـارق أبا الخيـل، أن محطـات الشبكة الوطنيـة للرصد الزلزالـي التابـع لمركز المخاطر الجيولوجيـة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت مساء يوم الأحد الموافق 16/10/2022 الساعة 10:46 مساءا هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر تبعد مسافة L8 كم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.

وبيـن أن الهزة الأرضية ناتجة عن اجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الاحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصـدوع القديمة فـي المنطقة وطمـأن المواطنين والمقيميـن بأن الهزة الأرضيـة تعتبـر ضعيفـة على مقيـاس ريختر من حيـث القـدر الزلزالي وليـس منها خطورة، مؤكـدا أن محطات الرمد الزلزالي بالهيئة لم تسجل أي هزات ارتدادية.