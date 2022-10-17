منتدى_الطاقة: زيادة #صادرات_النفط_السعودية في أغسطس إلى 7.6 مليون/ب يوميا

نقل منتدى الطاقة الدولي، اليوم الإثنين، عن مبادرة البيانات المشتركة "جودي" قولها: إن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أغسطس آب إلى 7.6 مليون برميل يوميا من 7.38 مليون برميل يوميا في يوليو.

تبديد المخاوف

واستقرت أسعار النفط اليوم مع تبديد المخاوف من احتمال أن يدفع ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة الاقتصاد العالمي إلى الركود أثر مواصلة الصين تخفيف سياستها النقدية.

العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 91.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 في المئة الأسبوع الماضي.

غرب تكساس

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.67 دولار للبرميل، مرتفعا ستة سنتات أو 0.1 في المئة بعد انخفاضه 7.6 في المئة الأسبوع الماضي.

سياسة نقدية

وأبقى البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني، في إشارة إلى أنه سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية تتسم بالتيسير.

علامة إيجابية

وقالت تينا تينج المحللة في مؤسسة (سي إم سي ماركتس): إن النفط وجد دعما من مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب والتي أكدت السياسات التيسيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابية للتوقعات الخاصة بالطلب.

توقعات مستقبلية

وأضافت أن "التوقعات المستقبلية لمؤشر الدولار الأمريكي تراجعت اليوم مما أتاح أيضا فرصة انتعاش لأسواق النفط". ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى.

بيانات تجارية

ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث قد ينتعش مقارنة مع الربع السابق فإن سياسة شي الصارمة بشأن كوفيد-19 جعلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ما سيكون على الأرجح أسوأ أداء سنوي منذ ما يقرب من نصف قرن.

أسعار الفائدة

يأتي ذلك فيما يحد الدولار القوي ومواصلة البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة من مكاسب الأسعار.

خفض الإنتاج

وتعهدت أوبك + في الخامس من أكتوبر بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميا لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من المستوى المستهدف.