السمنة المفرطة إصابته بمضاعفات.. إنهاء معاناة مريض بلغ وزنه 183 كجم بـ #الرياض

تمكّن فريق طبي مختصّ في علاج وجراحة السمنة بمستشفى الدرعية، من إجراء عملية تكميم معدة ناجحة لمريض تجاوز وزنه (183) كيلو جرام وكتلة جسمه 67 وأدت السمنة المفرطة إلى إصابته بمضاعفات ومشاكل صحية متعددة، منها ضعف الحركة وممارسة الحياة اليومية.

وأوضح تجمّع الرياض الصحي الثالث أن المريض قام بمراجعة وزياره العيادة في مركز جراحات السمنة بالدرعية، وبعد الاطلاع على تاريخه المرضي وإجراء الفحوصات السريرية الأولية والتحاليل والأشعة، تبين أنه يعاني من سمنة مفرطة وزيادة في الوزن، الأمر الذي تسبب في إصابته بمشاكل صحية متعددة، مثل اضطرابات في النوم وصعوبة في المشي والحركة والتنفس بشكل طبيعي.

وأضاف: "على الفور تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات ذات العلاقة للتقييم الدقيق للحالة؛ وبعد دراستها تم وضع خطة علاجية مكثفة تبدأ بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي؛ وذلك لإنقاص الوزن المبدئي وتجهيز المريض بشكل جيد قبل البدء في عملية التكميم، ووفقاً للأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة أجريت عملية التكميم ضمن المرحلة الثانية من الخطة العلاجية والتي تكللت العملية بالنجاح والله الحمد .

يذكر ان عدد المراجعين خلال الربع الثالث من عام 2022 في العيادات الخارجية بلغ 6190 مراجعاً وعدد مراجعي الطوارئ 7653 بينما بلغ عدد العمليات الجراحية 360 عملية و عدد مراجعي الأشعة 8473 مراجعاً و 17432 فحصاً مخبرياً.