اختناق طالب نتيجة “#غصة” أثناء تناول الطعام بمدرسته في #الطائف.. ومعلم ينقذ حياته #عاجل

الوئام -عبدالله العازمي

تعرض طالب في المرحلة الثانوية بحالة من الاختناق نتيجة "غصة" تعرض لها أثناء تناول الطعام في مدرسة قرطبة بالحوية بمدينة الطائف.

ومن جانبه تمكن المعلم حمود الشلوي من التدخل سريعاً حيث قام المعلم بتقديم الإسعافات اللازمة للطالب والتي أدت إلى فك الغصة وانقاذ حياته وإكماله لليوم الدراسي بصحة جيدة.

وكرّم اليوم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف في مكتبه بإدارة التعليم بالفيصلية ، المعلم حمود الشلوي ، لدوره المؤثر في إنقاذ حياة الطالب من الاختناق.

وثمّن المدير العام للتعليم موقف المعلم الإيجابي والمبادر، مما يعكس شخصية المعلم المتمكن وثقته في نفسه في التصرف السليم أثناء الموقف ، مقدما له الشكر الجزيل على عمله النبيل ، مبيناً أن العمل الاشرافي داخل المدرسة له دور كبير في متابعة كل ما يحيط بالطلاب والطالبات في جانب السلامة .

وأكّد “الشريف” على أهمية اكتساب المعلمين والمعلمات و الطلاب والطالبات مهارات الإسعافات الأولية في الميدان التعليمي ، حتى يكون هناك تعاملاً أمثل لمثل هذه الحالات.