بعد ضم #روسيا أراض من #أوكرانيا.. #الكرملين: نحميها بالأسلحة النووية

أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن المناطق الأوكرانية الأربعة التي ضمتها روسيا قبل أسابيع من أوكرانيا تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية.

تأمين عال

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "هذه الأراضي أجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية... وتحظى بنفس القدر من التأمين شأنها شأن بقية الأراضي الروسية".

وفاء موسكو

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن ضم أربع مناطق أوكرانية وهي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا، مشيرا إلى أن سكان هذه المناطق اختاروا الانضمام إلى موسكو وروسيا ستكون وفية لذلك.

سلطات كييف

وقال بوتين حينها: "أريد من سلطات كييف وأسيادها في الغرب أن يسمعوني، أريد أن يتذكر الجميع أن الناس الذين يعيشون في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون سيكونون مواطنينا إلى الأبد".

الاتحاد السوفييتي

وتابع: "لا يمكن تغيير حقيقة أن الاتحاد السوفييتي انهار، والناس أرداوا الانضمام إلى روسيا منذ ذلك الحين"، مضيفًا: "قرار انضمام سكان المناطق الأربع قد صدر وروسيا ستكون وفية لهذا القرار".

المرافق العامة

وأكمل: "روسيا ستعيد بناء المرافق العامة والبنية التحتية في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو"، متابعًا: "الغرب يتعامل بمبدأ من ليس معنا فهو ضدنا.. وهم يتوقعون من الشعوب الاستماع إلى كلمتهم، وسياستهم الاستعمارية تمتد إلى قرون".