رئيس ريال مدريد: لا أعرف شيئا عن شرط هالاند الجزائى والسيتى يستحق الأفضل بالعالم

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على التقارير التي أشارت إلى ارتباط إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بالانتقال إلى النادي الملكي بشرط جزائي خاص في عقده مع الفريق السماوي بعد أن تداولت في الأيام الأخيرة بعض التقارير التي تفيد بأن لدى هالاند شرط جزائي خاص يمكنه من الانتقال إلى ريال مدريد بعد 3 مواسم.

وقال بيريز في تصريحات لإذاعة كادينا سير: " ليس لدي أي فكرة عن الشرط الجزائي في عقد هالاند من أجل الانتقال إلينا ، فنحن نملك بالفعل أفضل اللاعبين".

وكان بيب جوارديولا مدرب سيتي قد أوضح الموقف قبل أيام قائلا "هذا غير صحيح، ليس لديه شرط جزائي لريال مدريد أو أي فريق آخر".

وأكمل المدرب الإسباني "هالاند سعيد معنا للغاية هنا وسنحاول دائما أن نجعله يشعر بالسعادة".