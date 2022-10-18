جيبوتي تتضامن مع المملكة بعد تصريحات خفض إنتاج النفط #عاجل

أعربت جمهورية جيبوتي، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها التام مع المملكة، عقب التصريحات التي صدرت أعقاب قرار "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط.

وقالت جيبوتي، في بيان، إنها "تدعم موقف المملكة وما قدمته من توضيحات بأن القرار تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء في المجموعة لاعتبارات فنية واقتصادية بحتة من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط الدولية". بحسب "واس".

كما ثمنت جيبوتي ما تتمتع به المملكة من مكانة استثنائية ودور محوري في الحفاظ على استقرار أسواق النفط عبر التاريخ والإسهام في معالجة التحديات الاقتصادية, وما تتميز به دبلوماسيتها من حكمة واتزان وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة.