“الوطنية لحقوق الإنسان” تحذر الأزواج من استغلال الطفل في الخلافات الأسرية

أكد خالد الفاخري رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بعض الأزواج يجعلون الأطفال أداة لتصفية الحسابات بينهم عند وقوع الخلافات أو الطلاق.

وقال في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء: “دائما ما تثار المشاكل بسبب الخلافات الأسرية بين الأب والأم ويكون ضحيتها الأطفال وأحيانا يضعون الطفل نقطة تصفية الحسابات وهذه المعضلة لأن بعض الأفراد يعتقدون أن التقدم بشكوى قد يلحق الكثير من المشاكل”.

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا فكر مغلوط خاصة أن الجمعية عندما تتلقى البلاغ تحاول معالجة الموضوع بما لا يؤدي إلى مزيد الفرقة بين أفراد الأسرة، لأن الطفل لا بد أن تكون علاقته جيدة مع الوالد والوالدة.

وتابع خالد الفاخري: “نحاول حل الموضوع بشكل ودي قدر الإمكان إذا كان هناك مجالًا للحل، وإذا لم يكن هناك مجال نقوم بتحويل البلاغات إلى الجهات المعنية في وزارة التنمية وهدفنا عدم زيادة الفرقة بين الزوجين”.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن عمل الأطفال قبل سن 18 عامًا يعتبر نوع من أنواع التعنيف، وتعذّر الأسرة بسوء الوضع المادي أمر مرفوض.