الأمن_العام يضبط عددًا من المقيمين تورطوا في جرائم بـ #المملكة #عاجل

أعلن الأمن العام القبض على عدد من المخالفين تورطوا في ارتكاب جرائم في عدة مناطق بالمملكة خلال الأيام الماضية.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو إنه ألقى القبض على 3 أشخاص ترصدوا مستخدمي أجهزة الصرف الآلي من كبار السن في جدة، وادعوا مساعدتهم للحصول على بطاقاتهم البنكية وبياناتها السرية واستبدالها ببطاقات مشابهة والاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ عمليات شرائية وسحوبات.

وأضاف أنه ألقى القبض على 4 مقيمين من الجنسية المصرية ارتكبوا جرائم سطو على المنازل وسرقة ما فيها من مجوهرات ومقتنيات.

وأشار الأمن العام إلى أنه ضبط مواطن في الأمواه نقل 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الباكستانية وتنكر أحدهم بزي نسائي.

وألقى القبض أيضًا على مواطن اعتدى بالصدم العمد على مقيم في فناء إحدى الجهات وهرب من الموقع في نجران، ما نتج عنه إصابة خفيفة.