أعاد لهما #الإبصار من جديد.. أقارب متوفي دماغياً يتبرعون بقرنيتين إلى مريضين في #الطائف #عاجل

في لفتة إنسانية، تبرع أقارب متوفي دماغياً بقرنيتين إلى مريضين بمدينة الطائف، ليستعيدا المريضين الإبصار من جديد.

وفي التفاصيل ، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، عن تبرع متوفى دماغيًا بقرنيتيه لمريضين وساعد في إعادة الإبصار لهما.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان صحة الطائف، أنه تم نقل 7 أعضاء من متوفى دماغيًا إلى عدد من المرضى في عملية استغرقت 10 ساعات، وهي الخامسة من نوعها التي تجريها بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وأوضحت أنه تمَّ تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تتضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم، حيث نجح الفريق الطبي في نقل الأعضاء التي شملت القلب والكبد والبنكرياس والكليتين والقرنيتين ونقلها لعدد من المرضى.