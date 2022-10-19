تنبيه مهم من “#الدفاع_المدني” لمحبي طلعات البر

أصدر الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تنبيهاً مهماً لعشاق طلعات البر والكشتات، وذلك مع اعتدال الأجواء في مناطق المملكة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا :لسلامتك أثناء التوجه للمناطق البرية يجب إبلاغ الأهل عن الوجهة، والمكان المقصود، وتوقيت العودة".

وكان مصدر مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ كشف أن عدد البلاغات التي تلقاها الفريق خلال شهر سبتمبر الماضي؛ من مختلف مناطق المملكة لسيارات ومركبات عالقة بالرمال والصحارى والوحول والأودية، وصلت إلى 1531 بلاغًا.

ووصل معدل البلاغات الذي يتلقاه فريق إنجاد إلى 51 بلاغًا في اليوم الواحد، وتمت مباشرتها من قبل الفرق المدعومة بالسيارات ذات الدفع الرباعي، وعدد من المعدات الثقيلة وآليات السحب.