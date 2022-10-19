حماس: نتراجع عن أي فعل فردي ضد #سوريا.. ونتفق مع الرئيس الأسد على ذلك

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: إن الحركة تتراجع عما وصفه بـ"أي فعل فردي خاطئ" أقدمت عليه في الماضي ضد سوريا، مؤكدًا دعم الحركة لاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وأضاف: سوريا التي نعتز بها، احتضنت الشعب الفلسطيني، بشعبها وقيادتها، جميعا كانوا حضنا للشعب الفلسطيني وداعمين للمقاومة".

وأوضح أن لقاء الفصائل الفلسطينية، مع الرئيس السوري بشار الأسد، يأتي في ظلال متعددة، ومنها الانتفاضة والثورة الجديدة في الضفة الغربية على المحتل الإسرائيلي، وفي ظل العدوان المتكرر على القدس والأقصى.

وأشار إلى أنّ الحركة تطوي أي فعل فردي لم تقره قيادة حماس، بقوله: "اتفقنا مع الرئيس الأسد على طيّ صفحة الماضي".

وبين الحية أنّ حماس تستأنف علاقتها مع سوريا بإجماع قيادتها وبقناعة وصوابية هذا المسار.