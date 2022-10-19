انعقاد المؤتمر الإعلامي لملتقى حاتم الطائي الدولي النسخة الخامسة “القهوة السعودية”

عُقِد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 3 / 1444 هـ، المؤتمر الإعلامي لملتقى حاتم الطائي الدولي في نسخته الخامسة، والذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «القهوة السعودية .. موروث الماضي.. رمز الحاضر .. استثمار المستقبل».

وقال المشرف العام على الملتقى رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب: إن هذه النسخة تأتي متوافقة مع توجه وزارة الثقافة في اختيار العام 2022 عامًا للقهوة السعودية، مشيرًا إلى أن الملتقى حاول من خلال محاوره المتعددة أن يُعبر عن القهوة السعودية كموروث للماضي ورمز للحاضر واستثمار للمستقبل.

وأوضح أن هذه النسخة برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة، مشيدًا بالدعم السخي الذي تلقاه الملتقى من الشريك الاستراتيجي أبناء علي بن محمد الجميعة -رحمه الله-، والتي تأتي استمرارًا لمسيرة المغفور والدهم في دعم النادي وأنشطته بشكل عام وملتقى حاتم بشكل خاص.

وأكد أن هذه النسخة مواكبة لرؤية المملكة 2030 وتطلعات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وطموحات أبناء حائل في تنمية صناعة الفعاليات في المنطقة وجعلها مركزًا جاذبًا للملتقيات والمؤتمرات النوعية ذات البعد الدولي، مشيدًا بدور الإعلاميين في إبراز البعد الثقافي للمنطقة والوطن.

ولفت الدكتور المهيلب إلى أن هذه النسخة تأتي بمشاركة نخبة من الباحثين والباحثات من داخل المملكة وخارجها، وستحتفي بالبن السعودي الخولاني من خلال استضافة منطقة جازن كضيف شرف محلي وبمشاركة من جمهورية تنزانيا كضيف شرف دولي لما تمتلكه من تجربة في زراعة البن وتسويقه.

من جهته أشار منصور الغسلان المدير التنفيذي للملتقى وممثل مؤسسة مراسم الإبداع إلى البعد الرمزي الذي يمثله حاتم الطائي محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن هذه النسخة بالإضافة إلى ما ستمثله من عمق معرفي وتاريخي وثقافي فإنها تأتي كنواة لمشروع متكامل سيطلق في القريب ويجسد التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والأهلي ويحتفي بأيقونة حاتم الطائي كرمز للمنطقة، من خلال استثمار مثل هذه الفعاليات في التسويق السياحي وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وهو ما سينعكس ايجابًا على تنمية المنطقة.

يذكر أن الملتقى سيحتضن على مدار يومين على عدد من الجلسات العلمية في فندق الميلنيوم وعدد من الفعاليات المصاحبة في مزارع العزيزية.