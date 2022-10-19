إيران تعتقل 14 أجنبيًا بينهم أمريكيون بتهمة ارتكاب أعمال شغب

أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء، قيام قوات الأمن باعتقال 14 أجنبيا في البلاد بتهمة ارتكاب أعمال شغب.

وقالت وسائل الإعلام، إن الأمن الإيراني اعتقل 14 شخصًا أجنبيًا بعضهم يحمل جنسيات دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا بتهمة ارتكاب أعمال عنف وشغب في البلاد.

وأضافت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنّ السفارة الألمانية لعبت دورا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد.

وأوضحت أن السفارة الألمانية في طهران لعبت دوراً محورياً في إشعال أعمال الشغب في البلاد، ومسؤولو السفارة عقدوا اجتماعات مع مسؤولي عددٍ من السفارات الأوروبية الأخرى لتوسعة رقعة الصراع والتوتر في إيران.

وأشارت الوكالة إلى أنه تمّ اعتقال رعايا 14 بلداً خلال الأحداث الأخيرة، بينهم أميركيون وبريطانيون وفرنسيون ونمساويون، وكذلك من روسيا وأفغانستان.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بداية أكتوبر الجاري، اعتقال أكثر من 250 شخصاً على خلفية الاحتجاجات التي تلت وفاة مهسا أميني، بينهم 9 أجانب.

وقالت إن المواطنين الأجانب من دول ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد وغيرها اعتقلوا خلال أحداث الشغب أو خلف كواليس المؤامرة.