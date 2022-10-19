وزارة #الصناعة: درسنا 90 توجهًا عالميًا لتحسين القطاع في #المملكة

وجه المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، الشكر إلى القيادة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدًا أنه حدث كبير وعلامة فارقة للقطاع الصناعي وتاريخه العريق منذ 50 عامًا.

وقال الزامل في لقاء تلفزيوني عبر شاشة "العربية" إن الاستراتيجية تعزز مكانة المملكة الصناعية ويحقق تطلعاتها ويدعم المسيرة الاقتصادية الشاملة.

وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أن هذه التوجهات ستعمل خلال منظومة متكاملة لإيجاد اقتصاد صناعي وطني ومستدام وتنافسي ومرن قادر على التكيف مع المتغيرات.

وقال الزامل إن بناء هياكل الطائرات ضمن الاستراتيجية التي تستهدف 12 قطاعًا ومنها قطاع التعدين وسلاسل الإمداد وستخلق فرص كبيرة جدا وهناك 800 فرصة استثمارية في المملكة.

وأكد أن وزارة الصناعة درست 90 توجهًا عالميًا لتحسين القطاع في المملكة، وتم اختيار 25 توجهًا منهم يساهم في تحسين القطاع الصناعي.