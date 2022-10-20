تراجع أسعار #الذهب عالمياً.. وسعر الأونصة يسجل 1627 دولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.1 % لتسجل 1627.04 دولار للأونصة.

وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1632.60 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8 بالمئة أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

وكشفت أحدث بيانات أن التضخم يواصل صعوده متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي عند نحو اثنين بالمئة. ولم يكن لهذه الأنباء تأثير يذكر في تغيير توقعات برفع رابع للفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل.