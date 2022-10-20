الذهب يرتفع مع ضعف #الدولار.. ومخاوف #رفع_الفائدة تكبح المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب تراجع طفيف في الدولار على الرغم من أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 0909 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1631.54 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1636.50 دولار.

وقال بيتر فيرتيج المحلل لدى كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش "ضعف الدولار الأمريكي قليلا والخسائر في أسواق الأسهم تعطي القليل من الدعم للذهب كملاذ آمن".

لكنه أضاف أن ارتفاع العوائد في أسواق السندات الرئيسية والتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية في العالم تؤثر سلبا على أسعار المعدن الأصفر.

وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مستقرة بالقرب من أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2008، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 18.47 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 886.50 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1984.53 دولار للأوقية.