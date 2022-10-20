مغادرة رونالدو الملعب تكتب الفصل الأخير فى علاقته مع مدرب مان يونايتد

أثار تصرف البرتغالي كريستانيو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بترك الملعب قبل نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام والتي فاز بها الشياطين الحمر بهدفين دون رد استياء الكثيرين، بعدما ظهرت علامات الغضب على رونالدو أيضا قبلها عندما تم استبداله الاحد الماضي في مواجهة مانشستر يونايتد امام نيوكاسل والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ووفقا لشبكة "أثليتك" الإنجليزية أن كريستيانو رونالدو ترك ملعب أولد ترافورد بالكامل قبل صافرة نهاية فريقه ضد توتنهام، وخرج إلى نفق اللاعبين في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، ثم ترك الملعب بالكامل ولم يتجه إلى غرفة اللاعبين، رونالدو غادر الملعب بأكمله، بعد المباراة واحتفل اللاعبين بالانتصار على توتنهام في غرفة الملابس دون رونالدو !